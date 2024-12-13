Источники утверждают, что задняя камера будет полностью пересмотрена, что может означать изменение расположения датчиков.

Согласно информации из цепочки поставок, новый iPhone 17 сделает революционные изменения в своем дизайне. Одним из ключевых изменений будет перестановка задней камеры, что означает отказ от привычного кластера датчиков. Apple ранее использовала этот подход в нескольких поколениях своих устройств, но сейчас компания может решить изменить эту концепцию для iPhone 17. Новый дизайн будет специально разработан для этой модели, чтобы обеспечить тонкий профиль, особенно для версии Air. На фотографии, опубликованной в социальной сети Weibo, показан потенциальный дизайн iPhone 17 с задней камерой. Ранее мы уже сообщали, что версия Pro будет иметь алюминиевое шасси, вместо титанового, как в предыдущих моделях. Однако официальное подтверждение этого не было получено и Apple может внести изменения в эти детали до официальной презентации.

