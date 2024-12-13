По новым данным, Kirin 9020 имеет на 15% больший размер корпуса по сравнению с предыдущим Kirin 9010, что дает больше пространства для добавления кэша и повышает производительность на той же литографии.

Китайская компания Huawei, столкнувшаяся с торговыми санкциями со стороны США, приняла решение использовать 7-нм техпроцесс SMIC для своего нового чипсета Kirin 9020. Эта информация стала известной после анонса серии смартфонов Mate 70, которые оснащены данным чипсетом. В отличие от предыдущих утечек, которые говорили о производстве Huawei на 6-нм техпроцессе, более глубокое расследование позволило узнать, что SMIC использует 7-нм технологию.

По данным TechInsights, Kirin 9020 имеет на 15% больший размер корпуса по сравнению с предыдущим чипсетом Kirin 9010. Это позволяет Huawei увеличить объем кэш-памяти и добиться некоторого улучшения производительности при сохранении тех же литографических характеристик. Однако, такое решение стало необходимостью для Huawei, так как компания не может приобрести более современные производственные процессы у TSMC или Samsung из-за торговых ограничений со стороны США.



Хотя Huawei и SMIC работали вместе над успешным развитием 5-нм техпроцесса, их последний продукт не обладает достаточно высокой производительностью. Благодаря своему партнеру по литейному производству, Huawei может использовать технологию, известную как "N+2", которая является 7-нм техпроцессом. Однако, такое ограничение в производственных возможностях может негативно сказаться на долгосрочных планах компании.