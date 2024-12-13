Winter Tales: Gifts from Above предлагает игрокам новое праздничное содержимое, которое поможет окунуться в зимнюю атмосферу Вилледора.

Winter Tales: Gifts from Above — новое праздничное обновление для игры Dying Light 2: Stay Human, которое доступно до 2 января 2025 года. В этом обновлении игровой мир Вилледор превращается в заснеженный пейзаж с елкой в центре. Однако елке не хватает украшений, и игрокам придется выполнять задания Бака или искать контейнеры с лутом, чтобы получить безделушки, орнаменты и украшения для елки. За успешное завершение зимнего события игроки будут вознаграждены нарядом убийцы Крампуса и зимними сладостями, которые являются внутриигровой валютой.

В праздничном обновлении также появляется хижина Бака, которая заменяет хэллоуинский ларек. В хижине Баки можно найти различные предметы, такие как бумеранг Сколла, снежки и оружие "Каратель", которые помогут игрокам бороться с зомби. Чем больше репутация игрока у Бака, тем больше писем он будет получать, которые можно отправить Санте. Рядом с хижиной находится почтовый ящик для отправки писем.