Игра Enotria: The Last Song от Jyamma Games, которая уже вышла на ПК и PlayStation 5, теперь вышла на Xbox Series X и Xbox Series S.

Энотрия: Последняя песня, игра разработанная студией Jyamma Games, скоро появится на консолях Xbox Series X и Xbox Series S. Игра, которая уже доступна на ПК и PlayStation 5, будет выпущена на консолях Microsoft 12 декабря. Игроки смогут исследовать солнечный игровой мир, вдохновленный итальянскими пейзажами, и насладиться улучшениями, которые были представлены на PC и PlayStation 5.

Изначально планировалось, что Энотрия: Последняя песня выйдет на консолях Xbox одновременно с PC и PlayStation 5. Однако, из-за проблем с сертификацией со стороны Microsoft, игра была отложена. Когда эта проблема стала известной, Microsoft извинилась перед студией Jyamma Games и начала активное сотрудничество с ними для решения проблемы и выпуска игры на Xbox Series X и S как можно скорее.



Кстати, я делал обзор этой игры 2 месяца назад на этом сайте - Обзор игры Enotria: The Last Song – достойная замена Dark Souls в локациях солнечной Италии