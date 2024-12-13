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ddr22
Студия Bend, разработчик игры Days Gone, вероятно, работает над новым проектом
Хотя у Sony есть несколько других великолепных игр в разработке, включая Ghost of Yotei и Marathon, которые пока не имеют официальной даты выхода, одна из новых игр Bend случайно появилась в интернете.

Разработчики студии Bend, известной по созданию игр "Days Gone" и "Syphon Filter", предположительно работают над новым проектом. Хотя официальной информации о новой игре пока нет, в интернете появились скриншоты, намекающие на развитие проекта. Судя по ним, новая игра будет отличаться от предыдущих проектов студии и представлять собой новый IP.
Студия Bend является дочерней компанией Sony и известна своими качественными играми. В прошлом году они выпустили игру "Days Gone", которая стала популярной среди игроков. Многие фанаты надеялись на появление сиквела, однако разработчики решили сконцентрироваться на создании нового IP. Новый проект, предположительно, получил благословение Sony.
Информация о новом проекте стала доступна благодаря объявлениям о вакансиях, размещенных студией Bend. Из них следует, что новая игра будет представлять собой игру в жанре live-service с элементами многопользовательского режима. Это означает, что игра будет поддерживаться после релиза, добавлять новый контент, исправлять ошибки и предлагать игрокам возможность играть вместе.

#bend
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