Игра была выпущена ранее на Nintendo Wii и Nintendo 3DS с дополнительными уровнями на последней платформе.

Компания Nintendo выпустила новый трейлер игры Donkey Kong Country Returns HD, который демонстрирует некоторые интересные особенности этой ностальгической игры. В новой версии игры, которая будет доступна на Nintendo Switch с 16 января 2025 года, будут включены дополнительные уровни, которые ранее появились только на Nintendo 3DS. Всего игрокам предстоит исследовать 80 уровней в девяти различных мирах.

Donkey Kong Country Returns HD предлагает множество интересных деталей и задач для тех, кто любит заканчивать игры до конца. В игре можно будет собирать секреты и коллекционные предметы, а также получать медаль Time Attack, которая потребует от игрока быстроты реакции при сражении с боссами в конце каждого мира. Особенностью этой игры как и предыдущих игр про Донки Конга является возможность играть в локальном кооперативе, что позволяет играть с другом или членом семьи.