Модели Apple Watch текущего поколения - это, пожалуй, единственные устройства, которые используют модемы Intel.

По последним сообщениям, будущие модели Apple Watch откажутся от модемов Intel и перейдут на решения от тайваньского производителя полупроводников MediaTek. Это обновление позволит устройствам работать в сетях 5G и обеспечит непревзойденную скорость беспроводной связи. Новые модели Apple Watch будут оснащены модемами, производимыми на базе улучшенной литографии, что повысит их эффективность.

Актуальные модели Apple Watch используют модемы Intel, но согласно последней информации, Apple решила заключить партнерство с MediaTek и использовать их модемы 5G в будущих моделях часов. Это решение может считаться неожиданным, учитывая, что другие устройства Apple, такие как iPhone и iPad, уже имеют базовые чипы 5G. Однако, носимые устройства Apple являются важным бизнесом для компании и приносят миллиарды долларов дохода. Переход на чипы 5G может значительно улучшить перспективы компании.



