Видео было создано на основе переданного ютуберу SwitchUp 3D-печатного макета консоли, который еще не был представлен официально.

Недавно было опубликовано новое видео на YouTube, в котором показаны дизайн, экран и контроллер Nintendo Switch 2. В этом видео представлен 3D-макет консоли, который был предоставлен ютуберу SwitchUp китайским производителем чехлов. Можно предположить, что аксессуары для Nintendo Switch 2 были созданы на основе этого дизайна. В видеоролике сравниваются 3D-макет и контроллеры Joy-Con с текущей моделью Nintendo Switch OLED, чтобы подчеркнуть различия в их дизайне, экране и ощущениях.

Кажется, что мы уже знаем многое о Nintendo Switch 2 до ее официального анонса, так как это не первый раз, когда мы видим 3D-макет системы. Мы также имеем некоторую информацию о возможностях консоли благодаря утечке спецификаций чипа NVIDIA Tegra T239, который будет использоваться в системе. Однако все еще интересно, будут ли в Nintendo Switch 2 какие-либо новые функции, которые не были раскрыты, и как будут использоваться уже известные функции, такие как NVIDIA DLSS.



В то время как дизайн и экран новой консоли будут обновлены, ожидается, что она сохранит совместимость с аксессуарами и играми, выпущенными для оригинальной Nintendo Switch.