Профессионалы игровой индустрии делятся информацией о грядущих событиях, и ожидается, что тизер-трейлеры будут представлены играм, которые выйдут в 2026 году или даже позже.

На церемонии Game Awards 2024 обещают минимум два крупных анонса, однако в списке не будет игры Bloodborne. В преддверии этой церемонии авторы Video Game Chronicle и Bloomberg поделились определенной информацией о грядущих событиях в игровой индустрии.

Jason Schreier из Bloomberg, выступая на одной видеопередаче, сообщил, что у него есть информация о двух крупных анонсах, которые покорят сердца игроков. Он упомянул Star Wars: Eclipse от студии Quantic Dream и Wonder Woman от студии Monolith как примеры таких анонсов. Эти игры ожидаются только в 2026 году или даже позже.



Однако важно отметить, что на данной церемонии не будет анонсов Bloodborne, что, безусловно, разочарует фанатов данной игры. Многие игроки надеялись на анонс сиквела или ремастера Bloodborne для PlayStation 5 и PC. Однако, похоже, что эти ожидания не оправдаются.



The Game Awards – это ежегодное мероприятие, на котором награждаются лучшие игры, вышедшие в течение года. Кроме этого, оно также служит площадкой для анонсов и демонстрации грядущих проектов в игровой индустрии.