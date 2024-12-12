Эта модель станет первыми смарт-часами компании, имеющими функцию экстренного вызова (SOS) через спутник.

По слухам, компания Apple планирует выпустить новую модель своих умных часов под названием Apple Watch Ultra 3 в 2025 году. Эти часы станут первыми в истории компании, которые будут поддерживать спутниковую связь. В настоящее время функция экстренного вызова (SOS) через спутник доступна только на iPhone 14.

Новая функция экстренной помощи может стать преимуществом для Apple Watch Ultra 3, поскольку продажи носимых устройств компании немного замедлились. В этом году обновление Apple Watch Ultra было представлено только новой отделкой Satin Black, которая более устойчива к царапинам. По словам эксперта Марка Гурмана из Bloomberg, функция экстренного вызова SOS через спутник может стать единственной возможностью вне семейства iPhone 14, iPhone 15 и iPhone 16.