Помимо этого, обновление также включает возможность переназначения клавиш W и S для действий в категории "Транспортное средство" и добавляет эффекты Razer Chroma для некоторых участков игры.

Патч «Update 2.2» для Cyberpunk 2077 привел к значительному увеличению производительности процессоров Intel Arrow Lake. Обновленная система потоков в игре улучшила производительность этих процессоров на 33%. Это обновление, выпущенное компанией CD Projekt Red, является одним из самых крупных и включает в себя многочисленные оптимизации и добавления. В обновлении 2.2 есть несколько оптимизаций для ПК, включая возможность переназначить клавиши W и S на другие действия в категории «Транспортное средство». Также были добавлены эффекты Razer Chroma для некоторых участков в сценах «Призрачной свободы» и романтических сценах.