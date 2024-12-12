Dell Pro Max 18 представляет собой рабочую станцию, которая будет доступна в двух вариантах - 18-дюймовом и 16-дюймовом. Она обладает высокой мощностью и способна предоставить до 200 Вт для процессора и графического процессора. Новейшие модели ноутбуков используют процессор Intel Core Ultra 200HX и графический процессор NVIDIA RTX 5000. Утечка информации о Dell Pro Max 18 произошла до официального представления.
Ноутбуки Dell Pro Max 18 и 16 разработаны для категории рабочих станций, но, несмотря на это, они также предлагают высокую производительность для игр.
Ноутбуки оснащены мощными мобильными процессорами, и хотя точная модель не раскрыта, известно, что их мощность составляет 55 Вт, что дает основание полагать, что используется процессор Arrow Lake HX высокого класса.
Dell Pro Max 18 представляет собой рабочую станцию, которая будет доступна в двух вариантах - 18-дюймовом и 16-дюймовом. Она обладает высокой мощностью и способна предоставить до 200 Вт для процессора и графического процессора. Новейшие модели ноутбуков используют процессор Intel Core Ultra 200HX и графический процессор NVIDIA RTX 5000. Утечка информации о Dell Pro Max 18 произошла до официального представления.