Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Ноутбуки Dell Pro Max 18 будут оснащены Intel Core Ultra 200HX и видеокартами NVIDIA RTX 5000
Максимальная мощность для CPU и GPU составляет до 200 Вт.

Dell Pro Max 18 представляет собой рабочую станцию, которая будет доступна в двух вариантах - 18-дюймовом и 16-дюймовом. Она обладает высокой мощностью и способна предоставить до 200 Вт для процессора и графического процессора. Новейшие модели ноутбуков используют процессор Intel Core Ultra 200HX и графический процессор NVIDIA RTX 5000. Утечка информации о Dell Pro Max 18 произошла до официального представления.
Ноутбуки Dell Pro Max 18 и 16 разработаны для категории рабочих станций, но, несмотря на это, они также предлагают высокую производительность для игр.
Ноутбуки оснащены мощными мобильными процессорами, и хотя точная модель не раскрыта, известно, что их мощность составляет 55 Вт, что дает основание полагать, что используется процессор Arrow Lake HX высокого класса.

#dell pro max 18
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Белоруссия полностью разработала пусковую установку для гиперзвукового комплекса "Орешник"
+
Анджей Сапковский озвучил год рождения Геральта – на момент "Ведьмака 3" ему всего 61 год
+
Огромные объекты инфраструктуры заставляют Землю вращаться медленнее
4
Из-за радиации пилотируемые миссии на Российской орбитальной станции будут не дольше 11 месяцев
+
С-550 обеспечивает новый уровень защиты от космических и гиперзвуковых угроз
+
В Приморье начнут поднимать части затонувшего миноносца 1904 года для сохранения истории
+
В России провели реконструкцию самой живописной федеральной автодороги — Р-256 «Чуйский тракт»
1
В Сети появились подробности о производительности NVIDIA GeForce RTX 5080, характеристиках и цене
10
Все о NVIDIA GeForce RTX 5080: что ждать от новой видеокарты
7
Немецкие аналитики недовольны ростом ВВП России, указывая на старую технику времён СССР в СВО
10
Предполагаемая дальность полета ОТРК "Искандер-1000" достигает 1000 км
+
GeForce RTX 5080 будет всего на 25% быстрее GeForce RTX 4080 и получит старый 5-нм техпроцесс
7
Смартфоны Redmi и Poco начали получать HyperOS 2.0 с обновлённым ядром
+
Западные эксперты дают самые положительные оценки новейшему ЗРК "Бук-М3 Викинг"
+
Ка-52М с ракетой «Вихрь-1» уничтожил ДОТ сквозь 2,5 метра бетона
+
В России создали фотонный чип для суперкомпьютера, выпущенный по 90-нм технологическим нормам
5
Раскрыты характеристики основной камеры Galaxy S25 Ultra, благодаря появлению в листинге Camera FV-5
+
Apple откладывает выход финальной версии iOS 18.2
+
Из-за нескольких характерных особенностей самоходка "Рапира" может "подпрыгивать" при стрельбе
+
США укрепляют украинскую ПВО: передано более 800 современных зенитных ракет PAC-3 MSE"
+

Популярные статьи

Готовимся к новогодним подаркам от Epic Games Store
11
Популярные, легендарные и экзотические пистолеты в кино
7
"Assassin's Creed: Mirage": не те нынче ассассины (краткий обзор игры)
1
Краткий обзор вентилятора Thermalright TL-C12C-S ARGB
2
Почему нет смысла ждать GeForce RTX 5060, и может ли видеокарта за 25 000р тянуть все игры в 1080р
55
Можно ли есть кожуру мандаринов и других фруктов — мифы и факты
16
Выпущен Installer-SH версии 2.0: Универсальный установочный пакет приложений для Linux
15
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode GaN Fast Charger: 100W 5-Port (X563) и 65W 4-Port (X559)
9
Обзор Dead or Alive 5 Last Round — самый недооцененный файтинг с крутым сюжетом (18+)
10
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GT 1030 2Gb на платформе Socket 1700
10

Сейчас обсуждают

Анна Франскевич
05:36
Тем временем в комметах под новостями об электричках. Часто вижу заявления мол народ наигрался и мечтает на ДВС вернуться, что каждый следующей машиной обратен ДВС собирается покупать. И без статистик...
Лишь каждый сотый владелец электромобиля готов перейти обратно на ДВС
Славик Славиков
05:21
утилизируйся, клоун шароварный, тут еще не построили. да и вообще вопрос большой, зачем нам ветрогенерация.Ты у своих западных клоунов спроси, куда и как они утилизируют
Первое в России производство лопастей для ветрогенераторов будет запущено уже в этом месяце
eai
05:12
У меня скромнее: тридцадка - хочу сороковку (или может замахнусь на 62).
Лишь каждый сотый владелец электромобиля готов перейти обратно на ДВС
Славик Славиков
05:05
Клоун шароварный, так только вы делаете, и те кто с вами там управляет ракетами.У нас такой мании дегенератов нет.И ты это знаешь, клоун.Если бы мы были как вы, никакой украины не было бы давно вместе...
Западная пресса сообщает о готовности РФ к повторному применению «Орешника» по Украине
Виктор Байкин
05:05
А человечество, даже луну ещё не колонизировало. Даже жалко что СССР распался. Если бы все страны и тем более западные вместе с сша не собачились. А помогли СССР. Уже бы точно пару баз построили и пр...
Данные телескопа Джеймса Уэбба показывают, что Вселенная расширяется намного быстрее
NuclearMissionJam
04:10
Медик должен знать, что человеческая психика довольно сложная вещь и аниме явно никак ее не меняет. А вот поступки родителей и окружения действительно могут и глупость привить и словоблудие. Наставил ...
Провайдеры сообщили об отключении «Роскомнадзором» части России от глобального интернета
Сергей Аверьянов
04:06
Очень помогло. Спасибо. И игра замечательная. Жду продолжения
Советы по прохождению игры Graven в трех частях. Часть 3
Андрей Бодров
04:03
Не знать блогера с 18 млн подписоты ( в Росси таких единицы) , могут только суслики.
Блогер Дмитрий Куплинов прекращает эксклюзивное сотрудничество с VK Video и возвращаются на Youtube
NuclearMissionJam
03:33
Карта топчек на самом деле. Все время чушутся руки купить. Старьте тянет, онлайн часто тоже. Так что пригодится в хозяйстве.
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GT 1030 2Gb на платформе Socket 1700
vl
03:31
а чего о ней говорить, зажали ей память, вот и всё, а в продаже их давно нет.
Почему нет смысла ждать GeForce RTX 5060, и может ли видеокарта за 25 000р тянуть все игры в 1080р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем