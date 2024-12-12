Максимальная мощность для CPU и GPU составляет до 200 Вт.

Dell Pro Max 18 представляет собой рабочую станцию, которая будет доступна в двух вариантах - 18-дюймовом и 16-дюймовом. Она обладает высокой мощностью и способна предоставить до 200 Вт для процессора и графического процессора. Новейшие модели ноутбуков используют процессор Intel Core Ultra 200HX и графический процессор NVIDIA RTX 5000. Утечка информации о Dell Pro Max 18 произошла до официального представления.

Ноутбуки Dell Pro Max 18 и 16 разработаны для категории рабочих станций, но, несмотря на это, они также предлагают высокую производительность для игр.

Ноутбуки оснащены мощными мобильными процессорами, и хотя точная модель не раскрыта, известно, что их мощность составляет 55 Вт, что дает основание полагать, что используется процессор Arrow Lake HX высокого класса.

