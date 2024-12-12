Недавний прорыв Google в области квантовых вычислений через чип Willow вызвал беспокойство у некоторых криптоскептиков, которые считают, что это может угрожать безопасности биткоина.

Прорыв Google в области квантовых вычислений, представленный новым чипом Willow, вызвал восхищение среди широкой публики. Однако некоторые криптоскептики начали считать, что этот прорыв сулит биткоину неудачу в будущем. Но на самом деле эта точка зрения далека от истины.

Архитектура квантовых вычислений Willow от Google поражает своими достижениями. Она динамически уменьшает количество ошибок при увеличении масштаба системы, что позволяет преодолеть основное препятствие. Кроме того, вычислительная задача была выполнена менее чем за 5 минут, в то время как самым быстрым современным суперкомпьютерам потребовалось бы 10^25 лет для такого же результата. Некоторые считают, что эти достижения говорят о возможности взлома криптовалют, таких как биткоин. Однако, для этого требуется не только наличие квантовых компьютеров, но и огромные ресурсы и время - до 1500 кубитов, работающих в течение 15-20 лет.



Пока что нет причин полагать, что биткоин находится в опасности из-за квантовых вычислений. Криптографическое шифрование биткоина не так просто взломать, и проведение такой атаки требует значительных ресурсов. Более того, специалисты уже работают над алгоритмами, которые будут устойчивыми к квантовым вычислениям. В то же время, развитие квантовых вычислений может помочь в области криптографии и безопасности, предлагая новые подходы к защите данных.



