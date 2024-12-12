Новые ускорители ИИ будут использовать кремниевые фотонные интерпозеры и уникальные методы стекирования.

На конференции IEDM 2024 компания NVIDIA представила свой подход к ускорителям искусственного интеллекта (ИИ) следующего поколения, основанный на использовании технологии "кремниевой фотоники". В своем видении, NVIDIA рассматривает кремниевые фотонные интерпозеры и стекирование 3D GPUDRAM как ключевые элементы ускорителей ИИ нового поколения. С появлением новых технологий упаковки, промышленность столкнулась с необходимостью разработки инноваций, так как требования к вычислениям ИИ постоянно возрастают. В рамках обсуждений на конференции, кремниевая фотоника рассматривается как жизнеспособная альтернатива традиционным методам упаковки. NVIDIA представила стратегию, основанную на использовании кремниевых фотонных интерпозеров и вертикальной укладке плиток GPU.

Использование кремниевых фотонных интерпозеров вместо электрических интерконнектов предлагает ряд преимуществ. Возможным результатом такого подхода является повышение пропускной способности и снижение задержки. Кроме того, эта технология гораздо более энергоэффективна по сравнению с иными методами. NVIDIA планирует использовать 12 кремниевых фотонных интерпозеров как межсоединения, так и внутричиповые и межчиповые соединения. Используя этот новый подход, NVIDIA стремится создать ускорители искусственного интеллекта следующего поколения, способные эффективно обрабатывать все более сложные задачи ИИ. Кремниевая фотоника позволяет достичь более высокой производительности с меньшим энергопотреблением, что является критическим фактором в работе с большими нагрузками вычислений ИИ. Эта инновационная технология может привести к усилению развития областей, требующих потоковой обработки данных и гибкости, таких как автономные автомобили, большие вычисления, медицинские и научные исследования.



