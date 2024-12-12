На данный момент AMD сосредоточена на разработке чипов искусственного интеллекта и конкурирует с компаниями Marvell и Broadcom на рынке пользовательских чипов ИИ.

Лиза Су, генеральный директор AMD, была названа журналом Time генеральным директором года. Под ее руководством компания AMD смогла конкурировать с Intel и отвоевать значительную долю рынка персональных и корпоративных процессоров. Успехи компании отразились на ее рыночной стоимости, которая превысила стоимость Intel. В настоящий момент AMD сосредоточена на развитии искусственного интеллекта и конкурирует с другими компаниями, такими как Marvell и Broadcom, в области пользовательских чипов для вычислительных систем следующего поколения.

AMD претерпела значительные изменения с приходом Лизы Су в 2014 году. Компания выпустила свою популярную линейку процессоров Zen и смогла закрепиться на рынке облачных вычислений и центров обработки данных. Она также провела успешные сделки, включая приобретение разработчика FPGA Xilinx, благодаря чему AMD имеет широкий портфель продуктов в области искусственного интеллекта.

AMD продолжает уверенно развиваться в области искусственного интеллекта и продолжает привлекать клиентов.