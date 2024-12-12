Хотя продажи устройства ограничены из-за его высокой цены, оно было отмечено за качество изображения, бесшовный интерфейс и другие полезные функции.

Vision Pro - первый продукт Apple для дополненной реальности, который получил награду "Гаджет года" от Popular Science. Несмотря на свою высокую цену, устройство признано лучшим из-за качества изображения и бесшовного пользовательского интерфейса. Vision Pro обладает широкими возможностями и высоким разрешением экрана (23 миллиона пикселей), обеспечивая более чем 4K-качество изображения для каждого глаза. Несмотря на недоступность для массового потребителя, Vision Pro считается первым шагом Apple в области дополненной реальности и сравнивается с другими VR/AR-гарнитурами на рынке.

Popular Science также проранжировал Vision Pro как лучший гаджет в категории "Инновация года". Они признают высокую цену устройства, но считают, что это оправдано, учитывая его продвинутые возможности.