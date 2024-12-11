Планировалось, что iOS 18.2 будет выпущена 9 декабря с значительными обновлениями Apple Intelligence, но вместо этого была выпущена вторая сборка релиз-кандидата.

Компания Apple задерживает выпуск обновления iOS 18.2 для iPhone и вместо финальной версии выпустила вторую сборку релиз-кандидата. Ранее было объявлено, что обновление будет выпущено 9 декабря с крупными обновлениями в области искусственного интеллекта. Однако, вместо этого была представлена вторая RC-версия для дальнейшего тестирования. Это означает, что запуск обновления iOS 18.2 был отложен до конца текущей или начала следующей недели, вероятно, для исправления дополнительных ошибок.

iOS 18.2 является одним из самых значительных обновлений для операционной системы iOS 18, так как Apple внесет в нее основные функции искусственного интеллекта, включая поддержку ChatGPT для Siri, Image Playground, Genmoji и другие.