Китай начал антимонопольное расследование против NVIDIA в связи с приобретением израильской компании Mellanox Technologies в 2020 году.

Китай начал антимонопольное расследование в отношении американской компании NVIDIA, обвиняя ее в нарушении антимонопольного законодательства страны в связи с приобретением израильской компании Mellanox Technologies в 2020 году. Этот шаг Китая следует за расследованиями, начатыми США и Францией, в которых также обвиняется NVIDIA в нарушении антимонопольных законов. Из всех этих расследований можно сделать вывод, что компания становится жертвой торговых разногласий между Соединенными Штатами и Китаем.

Согласно китайским СМИ, это расследование проводится Государственным управлением по регулированию рынка. Конкретно проверяется приобретение NVIDIA компании Mellanox, которая занимается производством чипов. В 2020 году NVIDIA приобрела Mellanox и получила одобрение китайских регулирующих органов, при условии, что соглашение не будет наносить ущерб китайским компаниям.

Однако китайское расследование предположительно связано с обязательствами NVIDIA, принятыми в рамках этого приобретения. Некоторые эксперты считают, что NVIDIA могла нарушить условия соглашения и дискриминировать китайские компании. Однако подробности обвинений и возможных последствий пока неясны.



Данное расследование является еще одним сигналом того, что NVIDIA недавно столкнулась с трудностями и неприятностями со стороны регулирующих органов. В частности, Министерство юстиции США начало расследование нарушений антимонопольного законодательства компанией в сфере искусственного интеллекта. В целом, такие расследования могут серьезно повлиять на репутацию и деятельность NVIDIA, особенно в контексте растущих напряженностей в торговых отношениях между США и Китаем.