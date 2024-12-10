Единственная известная информация о них - обновленный дизайн.

Согласно последним слухам, AirPods Pro 3 ожидаются в начале 2025 года, хотя на сентябрьском мероприятии Apple новые наушники не были представлены. Вместо этого была предложена более доступная модель - AirPods 4, оснащенная новым чипом H2 и активным шумоподавлением, как у AirPods Pro 2. Тем, кто ожидал появления преемника премиальных беспроводных наушников, осталось недолго ждать, ведь AirPods Pro 3 должны появиться в начале 2025 года. К сожалению, на данный момент единственная доступная информация заключается в обновленном дизайне новой модели.

По ранним слухам, AirPods Pro 3 будут обладать улучшенной системой активного шумоподавления по сравнению с AirPods Pro 2. Предполагается, что AirPods Pro 3 будут поставляться в том же корпусе для беспроводной зарядки USB-C, как и AirPods Pro 2. Это упростит зарядку, поскольку больше не будет необходимости использовать кабель Lightning.