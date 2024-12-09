Игра, созданная теми же разработчиками, что и "Contrast" и "We Happy Few", происходит в готическом фэнтезийном мире на юге США, вдохновленном местными народными сказками.

Согласно утечке от источника eXtas1s, следующая игра от Compulsion Games под названием "Юг полуночи" может быть представлена на церемонии вручения премии The Game Awards 2024 с анонсом о релизе в марте 2025 года.

"Юг полуночи" уже был представлен на Xbox и Bethesda Showcase в июне 2023 года. Эта игра, созданная той же командой, что и Contrast и We Happy Few, разворачивается в готическом фэнтезийном мире на юге США и вдохновлена местными народными сказками. Главная героиня по имени Хейзел оказывается вынуждена стать Ткачихой после урагана, который уничтожил ее родной город Просперо. Ткачиха - это магический мастер. Она будет исследовать различные локации, взаимодействовать с разными персонажами и выполнять задания, связанные с магией.