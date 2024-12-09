Согласно утечке от источника eXtas1s, следующая игра от Compulsion Games под названием "Юг полуночи" может быть представлена на церемонии вручения премии The Game Awards 2024 с анонсом о релизе в марте 2025 года.
"Юг полуночи" уже был представлен на Xbox и Bethesda Showcase в июне 2023 года. Эта игра, созданная той же командой, что и Contrast и We Happy Few, разворачивается в готическом фэнтезийном мире на юге США и вдохновлена местными народными сказками. Главная героиня по имени Хейзел оказывается вынуждена стать Ткачихой после урагана, который уничтожил ее родной город Просперо. Ткачиха - это магический мастер. Она будет исследовать различные локации, взаимодействовать с разными персонажами и выполнять задания, связанные с магией.