Эта функция позволяет уменьшить задержки при работе с процессорами Ryzen и повысить производительность в играх.

Компания ASUS представила новую функцию BIOS для своих материнских плат AM5 под названием "Core Tuning Config for Gaming". Эта функция позволяет снизить задержки при работе с процессорами Ryzen и повысить производительность в играх.

Из известных деталей следует, что новая функция точно настраивает тайминги тактовой частоты (CAS) для памяти и ПЗС, работающих на материнской плате AM5. Это может оказывать положительное влияние на игровую производительность.

Это включает в себя установку наилучших значений для тактовой частоты, напряжения и кэш-памяти.



