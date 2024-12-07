Начиная с 10 декабря, участники программы смогут присоединиться к эксклюзивному серверу и давать обратную связь разработчикам.

CCP Games объявила о программе Founder Access для игры EVE Frontier. Эта программа предоставит игрокам, купившим пропуск, возможность протестировать космический симулятор выживания и получить постоянный доступ к разрабатываемому билду игры. Игроки, обладающие пропуском Founder Access, смогут присоединиться к эксклюзивному серверу в режиме закрытой альфы, начиная с 10 декабря. Они смогут внести свой вклад в игру до ее официального запуска.

Таким образом, они смогут опробовать EVE Frontier еще до ее выхода и поделиться своим мнением о функциях игры с разработчиками. Они смогут указать, какие функции нуждаются в доработке, какие нужно добавить и исправить ошибки, которые могли пропустить разработчики CCP Games.



Помимо этого, игроки, купившие Founder Access, получат дополнительные преимущества, такие как резервирование имен, косметические предметы, роли в Discord и специальный доступ к стримам разработчиков CCP Games. Когда игра будет запущена в будущем как free-to-play, основатели также смогут насладиться особыми привилегиями.