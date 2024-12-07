Видеокарты Intel Arc B580 доступны в различных вариантах дизайна, таких как Photon, Index и Tri.

Компания GUNNIR представила новые графические процессоры Intel Arc B580 и издания Arc B580 и Arc A770 в малом форм-факторе. На презентации, которая прошла в Китае, руководители GUNNIR представили различные модели видеокарт, включая графические процессоры B580 Photon, Index и Tri, а также низкопрофильную модель A770.

Один из ключевых партнеров Intel по производству графических карт, GUNNIR, еще не завершила работу над графическим процессором Intel Arc B580 и планирует выпустить несколько дополнительных изданий.

Новые видеокарты от GUNNIR имеют индивидуальный дизайн и предлагают высокую производительность. На приведенных изображениях видно, что модели графических процессоров B580 и A770 имеют охлаждение с несколькими вентиляторами, что способствует более эффективной работе и предотвращает перегрев.

Компания GUNNIR сфокусирована на производстве видеокарт нового поколения и предлагает различные модели, чтобы удовлетворить потребности различных аудиторий.

