Для разрешения 1080p и частоты кадров 30 FPS потребуется процессор Intel i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600, видеокарта GTX 1060 (6 GB) или RX 580, а также 16 GB оперативной памяти.

Компания Warhorse Studios опубликовала официальные системные требования для игры Kingdom Come Deliverance 2 на ПК. Для запуска игры с разрешением 1080p и частотой кадров 30 FPS, рекомендуется использовать процессор Intel i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600, видеокарту GTX 1060 (6 ГБ) или RX 580, а также 16 ГБ оперативной памяти. Однако, с увеличением разрешения и частоты кадров, требования к железу также возрастают. Например, для запуска игры с разрешением 1440p и частотой 60 FPS или разрешением 2160p и частотой 30 FPS, рекомендуется использовать процессор Intel i7-13700K или AMD Ryzen 7 7800X3D, видеокарту RTX 4080 или RX 7900 XT и 32 ГБ оперативной памяти.

Не стоит, однако, рассматривать эти требования как предательство обещания, что игра будет хорошо работать на слабом железе. Команда разработчиков подтвердила, что эти требования ориентированы на настоящее разрешение игры. Они также отметили, что использование апскейлеров от NVIDIA, AMD и Intel может значительно повысить производительность игры и позволить ей работать более плавно на устройствах с более низкими характеристиками.

Ожидается, что Kingdom Come Deliverance 2 будет достойным продолжением первой части и привлечет внимание фанатов жанра ролевых игр.

