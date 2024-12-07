В новой игре игрокам предлагается бороться с орками в соло или вместе с четырьмя игроками.

Студия-разработчик и издатель Robot Entertainment анонсировала новую игру под названием Orcs Must Die! Deathtrap. Выход игры запланирован на 28 января 2025 года в Steam, Epic Games Store и Xbox Series X|S. В игре игроки смогут сражаться в одиночку или с четырьмя игроками в экшене с видом от третьего лица в роли боевых магов. Игра предлагает прогрессию rogue-lite, позволяющую становиться сильнее и лучше по мере продвижения, поиска лута и противостояния сильным врагам.

Основными особенностями игры являются возможность развития способностей персонажей с течением времени и адаптивная сложность, которая изменяется в зависимости от количества игроков. При этом игра не будет наказывать игроков так строго, как полноценные roguelike игры. Кроме того, выбор боевых магов предоставит игрокам шесть различных персонажей для изучения и использования.