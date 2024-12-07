Релиз игры запланирован на 2025 год и она будет доступна на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam.

Издательская компания 11 Bit Studios и разработчик Digital Sun объявили о выпуске продолжения популярной игры Moonlighter. Сиквел, названный Moonlighter 2: The Endless Vault, будет доступен на платформах PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam в следующем году. Первая часть игры Moonlighter была невероятно успешной инди-игрой с большим количеством возможностей для повторного прохождения. В Moonlighter 2 игрокам предстоит снова взять на себя роль торговца Уилла и отправиться в мир приключений, где сочетаются элементы roguelike и экшена.

Основная цель игры Moonlighter 2 - найти таинственные реликвии, исследуя яркие пейзажи и сталкиваясь с врагами, ловушками и испытаниями. Первая часть была известна своим уникальным рюкзаком, который игроки использовали в бою. В продолжении игрок будет иметь тот же арсенал оружия, включая легендарный рюкзак из предыдущей части.