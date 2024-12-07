В результате этой деятельности был нанесен ущерб в размере до 4 миллионов долларов.

Девятнадцатилетний Ремингтон Оглетри был обвинен в серии киберпреступлений, связанных с хакерской группой Scattered Spider. Подросток предположительно взломал две крупные телекоммуникационные компании и одно финансовое учреждение США, нанеся ущерб в размере до 4 миллионов долларов. Ему предъявлены обвинения в использовании уязвимостей в телекоммуникационных сетях и в фишинге миллионов пользователей. Для осуществления этой деятельности Ремингтон использовал взломанные системы провайдеров и отправлял фишинговые сообщения.

Подозревается, что Ремингтон был связан с хакерской группой Scattered Spider, которая известна своими кибератаками. Он использовал уязвимости в системах телекоммуникационных провайдеров, чтобы получить несанкционированный доступ и затем рассылать фишинговые ссылки миллионам пользователей. Фишинг – это мошенничество, при котором злоумышленник выдает себя за доверенное лицо или организацию, чтобы получить личную информацию или финансовые данные от пользователей.