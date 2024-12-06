Результаты тестов показали, что Exynos 2500 значительно уступает Snapdragon 8 Elite в производительности.

Samsung столкнулась с проблемами выполнения 3-нм техпроцесса GAA, означавшее, что массовое производство флагманского чипсета Exynos 2500, конкурирующего со Snapdragon 8 Elite, было невозможным. Тем не менее, этот чипсет продолжает проходить тестирование в различных моделях Galaxy S25 и в последнем прототипе Galaxy S25+ используется 10-ядерная конфигурация процессора. Exynos 2500 показал результаты ниже, чем Snapdragon 8 Elite, как в одноядерных, так и многоядерных тестах, он был на 37% медленнее. Тем не менее, чипсет еще протестирован в Galaxy S25+ с самым быстрым ядром, работающим на частоте 3,30 ГГц.

Появление Exynos 2500 в прототипе Galaxy S25+ подтверждает, что Samsung все еще стремится использовать этот чипсет в своих устройствах. Низкие показатели производительности в сравнении с Snapdragon 8 Elite вызывают сомнения в его эффективности. Это может быть одной из причин, по которым Samsung не спешит с внедрением Exynos 2500 на массовом рынке.

