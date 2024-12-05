В новом сезоне игроки будут отправлены в город Бернал, где находится один из самых больших монолитов в мире.

Embark Studios объявило о старте пятого сезона игры THE FINALS 12 декабря. Компания представила новую карту, гаджеты, оружие, социальные клубы и спонсоров. В новом сезоне игроки отправятся в город Бернал, который находится на склоне горы и славится своим огромным монолитом. Карта предлагает исторические мощеные улицы и колоритную колониальную площадь, а игроки смогут исследовать крыши и секретные уголки, сражаясь за выживание. Разрушаемое окружение добавит зрелищности боям, превращая Бернал в руины, предназначенные для неистовых схваток.

Кроме того, пятый сезон предлагает новую функцию - "Клубы", которая позволяет игрокам общаться и сотрудничать друг с другом. "Клубы" были вдохновлены реальными спортивными командами и позволяют игрокам работать вместе, выполняя задания по контракту клуба. Это повышает социальный аспект игры и стимулирует взаимодействие между игроками, независимо от того, играют они в одиночку или в команде.Embark Studios также выпустили трейлер, представляющий новый сезон игры.

Официальный старт пятого сезона THE FINALS состоится 12 декабря.