Буфер циклов не сильно влиял на производительность процессоров Ryzen 7000, поэтому AMD решила его отключить.

AMD выпустила обновление BIOS для процессоров Zen 4, в котором был отключен буфер цикла без ущерба для производительности. Буфер циклов, известный как AMD Loop Buffer, не оказывал существенного влияния на производительность процессоров Ryzen 7000, поэтому AMD приняла решение его деактивировать.

Это изменение было внесено в патч AGESA 1.2.0.2a на материнских платах AM5. Оказалось, что кэш-памяти было достаточно для управления циклами и технология буфера петель не была необходима. Не все процессоры Ryzen имели эту технологию, она была реализована только в процессорах Zen 4 для более оптимизированной производительности. Из-за отсутствия подробной документации для разработчиков, AMD не смогла оптимизировать этот процесс и не увидела большой пользы от буфера цикла.

Это изменение было замечено специалистами Chips and Cheese при тестировании процессора AMD Ryzen 9 7950X3D на материнской плате ASRock B650 PG Lightning. Буфер шлейфа работал полностью с предыдущим патчем BIOS 1.21, AGESA 1.0.0.6, но перестал функционировать с новым патчем BIOS 3.10, AGESA 1.2.0.2a. Несмотря на это изменение, производительность процессоров Zen 4 осталась на прежнем уровне.

