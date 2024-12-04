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ddr22
Мод STALKER 2 Optimization Essentials повышает производительность на 25% в разрешениях 4K и 2К
Мод STALKER 2 Optimization Essentials разработан для улучшения производительности игры STALKER 2: Heart of Chornobyl, которая известна своей высокой требовательностью к железу.

Мод STALKER 2 Optimization Essentials добавляет значительное улучшение производительности игры, особенно при использовании разрешений 4K и 1440p. STALKER 2: Heart of Chornobyl изначально является очень требовательной игрой, которая может работать с трудом даже на мощном оборудовании. Благодаря новому моду Optimization Essentials, созданному пользователям с ником Hybred и доступному для скачивания на сайте Nexus Mods, игроки теперь могут насладиться значительным увеличением производительности при высоких разрешениях.
Мод Optimization Essentials предлагает несколько оптимизаций, которые существенно улучшают работу игры. Он предоставляет твики, которые снижают качество некоторых эффектов Unreal Engine, снижают призрачность и улучшают время загрузки и выгрузки игры.

Хотя некоторые пресеты могут влиять на визуальное качество игры, этот мод позволяет достичь до 25% прироста производительности при использовании высоких разрешений, как показано в новом видео, опубликованном пользователем MxBenchmarkPC.

#stalker 2 optimization essentials
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