Стало известно, что Гелсингер подал в отставку с 1 декабря 2024 года.

Генеральный директор Intel, Пэт Гелсингер, оставляет компанию и это может нанести серьезный удар по стратегии Foundry. Intel объявила о его отставке с 1 декабря 2024 года. Это вызвало недовольство и неопределенность в отношении планов компании.

Одним из заметных аспектов этой ситуации является назначение двух временных генеральных директоров - Дэвида Зинснера и Мишеля Джонстон Холтхаус. Зинснер является финансовым директором, а Холтхаус назначен на вновь созданную должность генерального директора Intel Products - группы, включающей Client Computing Group, Data Center and AI Group и Network and Edge Group. Также временным исполнительным председателем на период выборов будет Фрэнк Годи, независимый председатель совета директоров Intel.

Отставка Гелсингера вызвала опасения по поводу будущего стратегии Foundry Intel. Он был ответственен за разработку плана компании по развитию и литейному производству и его уход может задержать или изменить этот план. Это также создает неопределенность по отношению к конкурентам Intel, таким как AMD и NVIDIA, которые находятся в активной борьбе за доминирование на рынке чипов. Исполнение стратегии Foundry является ключевым фактором конкурентоспособности Intel в этой борьбе.



