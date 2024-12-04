Эти материнские платы являются бюджетными вариантами от AMD, которые предполагается выпустить вместе с материнскими платами B840 на выставке CES 2025.

AMD готовится выпустить свои новые "бюджетные" материнские платы B850 и B840, и первые изображения B850 уже появились в сети. Обычно AMD предлагает свои высококлассные продукты перед выпуском бюджетных, но на этот раз они решили задержать выпуск доступных материнских плат на чипсетах 800-й серии до 2025 года. Это вызвало некоторую паузу на рынке. По последним данным, материнская плата Gigabyte B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE готовится к поступлению в продажу, что может означать, что другие модели B850 также скоро появятся.

На опубликованных фотографиях не показано ничего особенного, но они предоставляют нам представление о дизайне материнской платы. B850 предлагает полностью белый дизайн, что может заинтересовать тех, кто предпочитает уникальный внешний вид своим компьютерам. Они также имеют ряд характеристик, которые станут стандартными для бюджетных материнских плат AMD, таких, как поддержка сети Wi-Fi 6E и возможность разгона процессора. По-видимому, данная модель также имеет порты USB 3.2 Gen 2 и порт Ethernet 2.5 Гбит/с, что делает ее отличным вариантом для геймеров и энтузиастов.

AMD B850 и B840 предлагают доступные решения для тех, кто хочет построить недорогую систему на базе процессоров AMD. Они, вероятно, будут поддерживать последние поколения процессоров Ryzen, что позволит пользователям получить высокую производительность без необходимости покупать дорогие модели материнских плат. Ожидается, что эти материнские платы появятся на рынке вместе с выставкой CES 2025.

