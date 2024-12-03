Ранее эта задержка достигала 170 нс между ядрами Zen 5 и Zen 5c, что негативно сказывалось на производительности в многопоточных операциях.

AMD объявила о исправлении межъядерной задержки на APU Strix Point с помощью обновлений BIOS. Проблема с задержкой между ядрами Zen 5 и Zen 5c на APU Strix Point приводила к снижению производительности в многопоточных операциях. Благодаря сотрудничеству ASUS и AMD, данная проблема теперь будет решена с помощью грядущего обновления BIOS. Перед этим исправлением задержка между ядрами на APU Strix Point составляла более 170 нс, что сказывалось на производительности. Теперь же задержка будет сокращена до 60-70 нс. Проблема межъядерной задержки связана с сложным дизайном чипов Zen 5 от AMD и оказывает влияние на производительность в некоторых рабочих нагрузках. Эта проблема оказалась характерна для APU Strix Point, и для настольных чипов Ryzen 9000 с высоким уровнем производительности, а также для процессоров Ryzen AI 9 365, Ryzen AI 9 HX 370 и Ryzen AI 9 HX 375.

Задержка между ядрами или межъядерная задержка особенно заметна на чипах с большим количеством ядер, в которых используются двухпоточные процессоры.