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ddr22
DLC Lies of P от NEOWIZ не будет выпущено до конца этого года
NEOWIZ также работает над новой игрой в жанре survival horror, которая будет происходить в научно-фантастической вселенной.

Компания NEOWIZ подтвердила, что DLC игры Lies of P не будет выпущено до конца текущего года и будет доступно только в первом квартале 2025 года. Недавно корейский сайт EBN опубликовал эту информацию. В то же время, студия NEOWIZ занимается разработкой новой научно-фантастической игры в жанре survival horror. Для создания игры будет использован движок Unreal Engine 5, а игра выйдет на ПК и консолях. Дизайнеры уровней и сценаристы в настоящее время набираются для работы над проектом.
Отчёт также указывает, что NEOWIZ нуждается в новом успехе. В прошлом году игра Lies of P продала миллион копий за меньше, чем за месяц, несмотря на наличие подписки Game Pass. В этом году компания не выпустила ни одного крупного релиза, что привело к снижению продаж на 21% и операционной прибыли на 68%. Возможно, именно поэтому NEOWIZ недавно заключила издательское соглашение с польским разработчиком ZAKAZANE, основанным бывшими разработчиками CD Projekt RED. NEOWIZ издаст свою грядущую однопользовательскую нуарную игру на вытянутый период до 2027 года.

#lies of p
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DLC для Lies of P выйдет в 2025 году - сиквел уже в разработке
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