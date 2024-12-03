NEOWIZ также работает над новой игрой в жанре survival horror, которая будет происходить в научно-фантастической вселенной.

Компания NEOWIZ подтвердила, что DLC игры Lies of P не будет выпущено до конца текущего года и будет доступно только в первом квартале 2025 года. Недавно корейский сайт EBN опубликовал эту информацию. В то же время, студия NEOWIZ занимается разработкой новой научно-фантастической игры в жанре survival horror. Для создания игры будет использован движок Unreal Engine 5, а игра выйдет на ПК и консолях. Дизайнеры уровней и сценаристы в настоящее время набираются для работы над проектом.

Отчёт также указывает, что NEOWIZ нуждается в новом успехе. В прошлом году игра Lies of P продала миллион копий за меньше, чем за месяц, несмотря на наличие подписки Game Pass. В этом году компания не выпустила ни одного крупного релиза, что привело к снижению продаж на 21% и операционной прибыли на 68%. Возможно, именно поэтому NEOWIZ недавно заключила издательское соглашение с польским разработчиком ZAKAZANE, основанным бывшими разработчиками CD Projekt RED. NEOWIZ издаст свою грядущую однопользовательскую нуарную игру на вытянутый период до 2027 года.