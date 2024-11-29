Разработчики обратились к фанатам с просьбой рассмотреть возможность номинирования игры на премию Steam "Труд любви".

Fallout 76 преодолела отметку в 21 миллион игроков и обратилась к своим поклонникам в соцсетях с призывом рассмотреть возможность номинировать игру на премию Steam "Труд любви". Хотя на старте проект столкнулся с множеством трудностей, включая баги и нехватку контента, команда Bethesda Game Studios провела колоссальную работу, выпустив свыше 50 бесплатных обновлений. Особое значение имело обновление Wastelanders, добавившее легендарные ремесла и новые квесты по доставке грузов. Благодаря таким изменениям, игра продолжает развиваться, а сообщество Fallout 76 неуклонно растет, достигнув отметки в 21 миллион активных игроков.

Разработчики предоставляют игрокам разнообразные способы обратной связи, такие как Reddit, Twitter, Discord и другие платформы. Кроме того, существует специальный игровой сервер, где пользователи могут оставлять свои отзывы. Команда Bethesda также занимается оптимизацией игровых систем и загрузочных устройств игроков.

Несмотря на неоднозначную репутацию, Fallout 76 проделала долгий путь, исправив многие недостатки. Этот путь напоминает историю No Man's Sky, которая после критики смогла завоевать сердца миллионов геймеров благодаря упорству разработчиков. Номинация на премию Steam "Труд любви" могла бы стать для команды Bethesda дополнительным подтверждением признания их усилий.