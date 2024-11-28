Creative Assembly объявила о выходе нового DLC для Total War: WARHAMMER III под названием Omens of Destruction, которое состоится 12 декабря.

Creative Assembly объявила о выходе нового дополнения Omens of Destruction для игры Total War: WARHAMMER III, которое состоится 12 декабря. Это DLC предлагает множество нового контента для игроков, включая расширение фракций, нового легендарного лорда и другие возможности.

Оmens of Destruction фокусируется на расширении фракций Кхорна, Гринскинов и Королевства огров. В рамках этого DLC будут добавлены новые лорды, герои и юниты. Игрокам также предстоит освоить новые геймплейные механики в рамках режима Immortal Empires.

Помимо платного контента, патч 6.0 Total War: WARHAMMER III также внесет изменения в игру. Бесплатным контентом станет 100-й легендарный лорд Арбаал Непобедимый, чемпион Кхорна. Патч также принесет обновления фракций, в том числе для Королевств огров, Кхорна, орков и гоблинов.



В рамках платного контента DLC будут добавлены три новых и значительных обновления фракций. Одно из них – Skulltaker, Hero Slayer, бессмертный чемпион Кхорна. Этот персонаж будет обладать особенностью в виде плаща черепов и ему будет поручено разыскивать вражеских лордов.