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ddr22
Разработчики STALKER 2: Heart of Chornobyl обещают исправить ошибки в следующем обновлении
Планируется исправить проблемы с крашами игры, такие как вылеты из-за проблем с памятью при рендеринге, использовании скелетных сеток и в квестовых сценах.

Команда разработчиков STALKER 2 сообщила о предстоящих исправлениях и обновлениях для игры. В связи с тем, что игра имеет некоторые проблемы, разработчики сосредоточатся на разработке исправлений в первую очередь. Будут внесены исправления, включая проблемы с распределением памяти, которые ранее вызывали неожиданный выход из игры при рендеринге, использовании скелетных сеток и в квестовых сценах.
Также планируется исправление основной квестовой прогрессии. Будут устранены ошибки, которые блокировали прохождение главного квеста, а также проблемы с NPC, которые застревали в объектах, неправильно помеченными квестами и квестовыми сценами. Некоторые основные квесты, например, Visions of Truth или A Minor Incident, также будут пересмотрены, чтобы обеспечить плавный переход и избежать ситуаций, когда игроки не могут продолжить игру.

Кроме того, планируются корректировки геймплея и баланса. Будет исправлена стоимость оружия с уже установленными улучшениями по сравнению с базовой стоимостью оружия без них. Также будут внесены изменения в поведение NPC, включая их реакцию на отсутствие убежища во время выброса.

Визуальные аспекты игры также подвергнутся исправлениям. Будут устранены проблемы с лицевыми анимациями, неправильно расположенными NPC и другими несоответствиями, такими как отсутствие головы или неправильно отображаемая одежда. Качество и реализм катсцен и визуальных эффектов также будут улучшены.

#stalker 2: heart of chornobyl
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