Игрокам предстоит бродить по вулканическому хребту, сражаясь с окружающей средой, выживая и, возможно, спасая других людей.

На премии Golden Joystick Awards компания Starward Industries представила свою новую игру под названием Dante's Ring. Эта ролевая игра будет отличаться от типичных игр такого жанра, поскольку упор будет делаться не на сражения с врагами, а на выживание и спасение. Игрокам предстоит исследовать вулканический хребет, побеждая окружающую среду и возможно спасая других выживших. В игре также будет присутствовать элемент выбора, позволяющий игрокам определить свое отношение к различным фракциям выживших.

Основным фокусом игры является спасение и выживание. Игрокам придется использовать ретро-оборудование, чтобы справиться с различными природными преградами и мистическими верованиями. Например, они смогут столкнуться с неистовым огнем и пирокластическим потоком, и им придется принимать решение — сражаться или пытаться спастись. Они также смогут помогать другим выжившим, либо пытаться спасти их, либо оказывать первую помощь.