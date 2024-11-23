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ddr22
GeForce RTX 5070 Ti будет иметь 8960 ядер и потребление в 300 Вт
GeForce RTX 5070 Ti будет на 17% более мощным по сравнению с GeForce RTX 4070 Ti.

Согласно последним слухам и утечкам информации, NVIDIA готовит к выпуску новую графическую карту GeForce RTX 5070 Ti. Этот чип будет оснащен 8960 ядрами и иметь мощность TGP в 300 Вт.
Третий вариант процессора NVIDIA Blackwell появится на рынке в следующем году и предназначен для игрового сегмента. К этому моменту уже были представлены три графических процессора: RTX 5070, RTX 5080 и 5080 Ti. Теперь есть также информация о модели RTX 5070 Ti, которая будет занимать промежуточное положение между двумя другими моделями. Все три карты будут ориентированы на геймеров высшего класса и энтузиастов.
По слухам, RTX 5070 Ti будет использовать графический процессор GB203 и будет иметь печатную плату "PG147 SKU 60". Обрезанная конфигурация GPU GB203 будет также использоваться в RTX 5080, поэтому печатные платы двух моделей будут практически идентичными, с небольшими изменениями.

Важным аспектом новой карты будет ее конфигурация ядер. По слухам, RTX 5070 Ti будет иметь 8960 ядер, что на 16,6% больше, чем у 4070 Ti и 4070 Ti SUPER, у которых соответственно 7680 и 8448 ядер.

#geforce rtx 5070 ti
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NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti получит урезанную версию чипа GB203 с 8960 ядрами CUDA и TDP 300 Вт
Nvidia GeForce RTX 5070 Ti может получить на 17% больше ядер по сравнению с RTX 4070 Ti
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