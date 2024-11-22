Qualcomm представила новый чипсет Snapdragon X, который будет использоваться в устройствах за $600.

Qualcomm планирует покорить рынок ноутбуков на базе ARM, отъедая долю у Apple, с помощью нового чипсета Snapdragon X. Компания представила две новые модели чипсета, Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus, которые будут использоваться в более дорогих машинах. Но главный сюрприз от Qualcomm подготовлен для устройств начального уровня - новый чипсет Snapdragon X, который будет использоваться в ноутбуках ценой около $600. Нет деталей о характеристиках данного чипсета, но предполагается, что он будет иметь 6-ядерную конфигурацию, чтобы сократить стоимость. Ранее Qualcomm выпускала чипсеты с 12-, 10- и 8-ядерными процессорами. Ранее генеральный директор Qualcomm, Кристиано Амон, упомянул, что в следующем году будут доступны устройства на базе Windows с Snapdragon SoC по цене до $700. С новой моделью Snapdragon X ценовой порог снизится до $600, что позволит привлечь больше покупателей. В данное время нет подробностей о характеристиках чипсета Snapdragon X.