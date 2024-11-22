В честь достижения 15-миллионного юбилея, игроки могут использовать новый Deimog - наземное транспортное средство, разработанное для скорости и прочности.

Bethesda Game Studios выпустила новый патч, который улучшит игровой процесс для пользователей на платформе Xbox, и представила бесплатный квест и новое транспортное средство как памятные подарки для игроков.

В честь достижения 15 миллионов игроков в Starfield, Bethesda Game Studios предоставляет возможность использовать новый Deimog - высокопроизводительное наземное транспортное средство. Обладая особой управляемостью и мощной ракетной установкой, Deimog представляет собой идеальное средство передвижения в непроходимых местах и на враждебных планетах. Это подарок от разработчиков для игроков, чтобы помочь им справиться с любыми преградами и враждебными условиями.

Кроме того, вместе с обновлением команда Bethesda Game Studios также представила новую квестовую линию в игре. События и задачи квестовой линии сфокусированы на исследовании неизведанных планет и решении различных задач.