Одна из основных проблем, с которыми сталкивались пользователи, - микрозаикание, наконец-то была решена.

Недавно выпущенное обновление прошивки PlayStation Portal 4.0 решает одну из наиболее серьезных проблем, с которыми столкнулась система с момента ее запуска. Это обновление, помимо расширения функциональности системы, представляет бета-версию Cloud Streaming, что позволяет участникам программы PlayStation Plus Premium играть в потоковые игры для PlayStation 5 на консоли PlayStation Portal. Кроме того, обновление вносит улучшения в производительность и стабильность системного программного обеспечения. Это обновление долгожданное, поскольку оно наконец-то устраняет распространенные проблемы с микрозаиканием, с которыми большинство пользователей PlayStation Portal сталкивалось после запуска системы.

Проблема с микрозаиканием была известна уже длительное время и вызывала недовольство у пользователей PlayStation Portal. Несмотря на то, что Sony ранее выпустила несколько обновлений, чтобы исправить эту проблему, они не дали значимых результатов. Однако с обновлением 4.0 эта проблема наконец-то решена.

Помимо устранения проблемы с микрозаиканием, обновление 4.0 также вносит улучшения в производительность и стабильность системного программного обеспечения. Хотя не указаны конкретные улучшения, они, по многочисленным отзывам в Интернете, существенно повышают производительность системы и способствуют более стабильной работе.