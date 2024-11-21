Обновление Android 16 ожидается во втором квартале 2025 года, но Google решила выпустить предварительные и бета-версии для разработчиков до полноценного релиза.

Google только что представила первую предварительную версию Android 16 для разработчиков. Компания активно работает над улучшением своих возможностей в области искусственного интеллекта и стремится ускорить цикл разработки операционных систем. Хотя полноценный релиз Android 16 ожидается только во втором квартале 2025 года, Google решила выпустить предварительные и бета-версии для разработчиков заранее. Сегодня компания представила первую версию разработчика Android 16, что является отклонением от ее обычной стратегии.

Обычно Google выпускает предварительные версии основных обновлений Android для разработчиков в феврале, но выбор раннего выхода этот раз меняет эту схему. Цель такого раннего графика - сделать разработчикам доступными новые функциональности операционной системы и сократить разрыв между анонсом и ее появлением на устройствах. Google, вероятно, стремится к своевременному соответствию рыночным тенденциям и аппаратному обеспечению.

Android 16 ожидается долгожданным обновлением с улучшенной работой ИИ, которое будет играть более важную роль в платформе. Компания ведет активные исследования в области машинного обучения и намерена интегрировать новейшие разработки в новую версию операционной системы.

Хотя первая предварительная версия Android 16 доступна только для разработчиков, она уже предоставляет предварительный взгляд на то, какие функции и улучшения ожидают пользователей. Ожидается, что новая версия Android станет более быстрой и эффективной.