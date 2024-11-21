Если это произойдет, то AMD сможет расширить свой ассортимент SoC Ryzen AI в сегменте мобильных устройств.

Компания AMD, по слухам, готовится выйти на рынок смартфонов и уже ведет переговоры с интеграторами по поводу использования своих мобильных SoC Ryzen AI в смартфонах. В случае успеха этого шага, AMD сможет расширить ассортимент своих SoC Ryzen AI и проникнуть в сегмент мобильных устройств, который сейчас подконтролен Nvidia. Перед принятием данной информации к сведению, стоит учесть, что выход AMD на рынок смартфонов является значительным событием и данная информация пока остается не подтвержденной.

Сообщение о планах AMD выйти на рынок смартфонов и представить "APU-подобные" SoC Ryzen AI было опубликовано в журнале Smartphone Magazine. AMD будет конкурировать с уже установившимися компаниями, такими как Apple и MediaTek. Предполагается, что AMD планирует представить чипы "Ryzen AI" для смартфонов, аналогичные тем, которые используются в портативных устройствах.