Недавно в канадском магазине PC-Canada были представлены процессоры Intel Core Ultra 200S Non-K, включающие модели Core Ultra 9 285, Core Ultra 7 265 и Core Ultra 5 225.

Канадский ритейлер PC-Canada начал продажу процессоров Intel Core Ultra 200S Non-K, включая модели Core Ultra 9 285, Core Ultra 7 265 и Core Ultra 5 225. Эти процессоры являются частью новой линейки Core Ultra 200S Arrow Lake, которую Intel недавно представила. Первоначально было выпущено пять моделей, включая Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K и KF, а также Core Ultra 5 245K и KF.

PC-Canada опубликовал список процессоров и их предполагаемые цены. При переводе цен в доллары США, стоимость Core Ultra 9 285 составляет около 602 доллара США, Core Ultra 7 265 - 417 долларов США, а Core Ultra 5 225 - 262 доллара США. Цены этих процессоров практически соответствуют моделям с расширениями K и KF, но важно отметить, что все новые процессоры будут поставляться без K, F и T.

Intel Core Ultra 200S Non-K является закрытым процессором, что означает, что он не будет поддерживать разгон и некоторые другие функции, доступные в моделях с расширениями K и KF.