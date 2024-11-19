Huawei начала принимать заказы на новую серию смартфонов Mate 70, и уже зарегистрировала почти 1,8 миллиона заявок. Это говорит о том, что покупатели очень заинтересованы в обновлении и скором выпуске новых моделей. На странице бронирования представлены три модели Mate 70 с оперативной памятью до 16 ГБ и накопителем на 1 ТБ. Информация о других аппаратных характеристиках и цене пока отсутствует.
Согласно графику на Vmall, Huawei прекратит прием заказов на серию Mate 70 26 ноября, что может говорить о скором выпуске новых моделей на рынок. Онлайн-ритейлер указывает, что базовая версия смартфона будет оснащена 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ, а модель Mate 70 Pro предложит аналогичную конфигурацию.Серия Mate 70 будет прямым преемником линейки Mate 60, которая была представлена в прошлом году и положительно принята пользователями. Интересно, что Mate 60 стала прародительницей возрождения Huawei и, судя по всему, история может повториться со следующей моделью.
Huawei начала принимать заказы на новую серию смартфонов Mate 70, и уже зарегистрировала почти 1,8 миллиона заявок. Это говорит о том, что покупатели очень заинтересованы в обновлении и скором выпуске новых моделей. На странице бронирования представлены три модели Mate 70 с оперативной памятью до 16 ГБ и накопителем на 1 ТБ. Информация о других аппаратных характеристиках и цене пока отсутствует.