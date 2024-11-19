На данный момент было зарегистрировано около 1,8 миллиона заявок, что говорит о большом интересе со стороны потребителей.

Huawei начала принимать заказы на новую серию смартфонов Mate 70, и уже зарегистрировала почти 1,8 миллиона заявок. Это говорит о том, что покупатели очень заинтересованы в обновлении и скором выпуске новых моделей. На странице бронирования представлены три модели Mate 70 с оперативной памятью до 16 ГБ и накопителем на 1 ТБ. Информация о других аппаратных характеристиках и цене пока отсутствует.

Согласно графику на Vmall, Huawei прекратит прием заказов на серию Mate 70 26 ноября, что может говорить о скором выпуске новых моделей на рынок. Онлайн-ритейлер указывает, что базовая версия смартфона будет оснащена 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ, а модель Mate 70 Pro предложит аналогичную конфигурацию. Серия Mate 70 будет прямым преемником линейки Mate 60, которая была представлена в прошлом году и положительно принята пользователями. Интересно, что Mate 60 стала прародительницей возрождения Huawei и, судя по всему, история может повториться со следующей моделью.