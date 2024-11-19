Процессоры этой линейки предназначены для низкоэнергетических платформ и имеют различную мощность в диапазоне от 12 до 28 Вт.

Произошла утечка спецификаций процессоров Intel Arrow Lake - Core Ultra 200U, в которых используются обновленные ядра Redwood и Crestmont. Предоставлена информация о четырех SKU процессоров из линейки Intel Core Ultra 200U «Arrow Lake-U» для мобильных платформ с низким энергопотреблением.

Верхним SKU в линейке является процессор Intel Core Ultra 7 265U, который предлагает 12 ядер и 14 потоков. Он имеет 2 P-Core, 8 E-Core и 2 LP-E ядра, которые присутствуют во всех четырех SKU. Частоты работы этого процессора составляют до 3,4 ГГц для базовой частоты, до 5,3 ГГц для P-ядер и до 4,2 ГГц для E-ядер.



Остальные три SKU включают процессоры Intel Core Ultra 7 255U, Core Ultra 5 235U и Core Ultra 5 225U. Все эти чипы также обладают процессором Xe-LPG iGPU, который предоставляет графические возможности.



Также раскрыта информация о TDP процессоров Arrow Lake-U. Они будут иметь значения 12, 15 и 28 Вт, что свидетельствует о низком энергопотреблении.