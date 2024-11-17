Информация от Wellsen XR Research указывает на то, что эти AR-очки будут поддерживать Gemini от Google и будут оснащены чипсетом Qualcomm AR1.

Samsung планирует выпустить свои собственные AR-очки на рынок в третьем квартале 2025 года. Исследовательская фирма предполагает, что новое устройство будет использовать чипсет Qualcomm AR1 и будет иметь вес всего 50 граммов. AR-очки будут совместимы с Gemini от Google, но пока неизвестно, будет ли они зависеть от смартфона.

Ранее Samsung отказалась от прототипа гарнитуры смешанной реальности и приступила к разработке новой модели после анонса Apple Vision Pro в прошлом году. Компания пока не представила коммерческую модель AR-очков, что вызывает вопросы и интерес среди потенциальных пользователей.