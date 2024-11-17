Высокий спрос на эти чипы создал сложности в получении необходимого оборудования для проекта.

Амбиции Южной Кореи в сфере искусственного интеллекта сталкиваются с препятствиями из-за нехватки чипов для ИИ. Это проблема, с которой сталкиваются многие страны и компании, когда пытаются создать свои собственные ИИ-системы. Запрос на высококлассные ИИ-чипы превышает предложение, что создаёт нагрузку на цепочку поставок. В результате многие проекты были отложены.

Один из таких проектов, суперкомпьютер № 6 Южной Кореи. Большой мировой спрос на чипы искусственного интеллекта затруднил получение необходимого оборудования для проекта. Технологически развитая страна стремится быть лидером в гонке искусственного интеллекта, поэтому такие задержки негативно сказываются на вычислительной мощности ИИ, которую они могли бы использовать.